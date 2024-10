macOS Sequoia 15.1 porta Apple Intelligence in Italia da subito

Gli utenti che vogliono provare Apple Intelligence, il nuovo assistente personale AI di Apple, non dovranno aspettare alla primavera 2025, quando farà il suo debutto ufficiale su iPhone. Infatti, Apple Intelligence è da subito disponibile qui in Italia con la nuova versione di macOS Sequoia (15.1), disponibile a partire dalla giornata di ieri.

L’unico dettaglio da tenere in considerazione è che le funzioni di intelligenza artificiale di Apple Intelligence sono utilizzabili in inglese americano e non in italiano. Dunque, dalle impostazioni del sistema operativo è sufficiente impostare questa lingua per poter usare da subito la nuova AI di Apple anche nel nostro Paese.

Le prime funzioni che gli utenti possono sperimentare con il nuovo macOS Sequoia 15.1 sono ad esempio i riassunti delle e-mail e gli strumenti di scrittura, anche se al momento è possibile utilizzarli solamente con contenuti in lingua inglese. Disponibile anche la nuova funzionalità che nell’app Foto elimina gli elementi indesiderati.

Per un’esperienza più completa occorre in ogni caso attendere ancora un po’. Significativi passi in avanti sono ad esempio attesi con l’integrazione di ChatGPT, già confermata per il prossimo aggiornamento di macOS (sulla falsa riga di quanto avverrà con iOS 18.2 in ambito mobile).

A chi si domanda invece come è possibile che Apple Intelligence sia già disponibile in Italia nonostante l’attuale normativa del Digital Markets Act, la risposta è molto semplice: allo stato attuale delle cose, l’Unione europea non ha inserito macOS (al contrario invece di iOS) nella lista dei cosiddetti gatekeeper, il termine con cui la Commissione Ue si riferisce alle big tech e ai loro servizi.

Da qui il “semaforo verde” per Apple Intelligence su macOS, anche se per il momento è supportata soltanto la lingua inglese americano.

Se si ha dunque la curiosità di provare le prime funzioni di Apple Intelligence, sarà sufficiente aggiorare i propri Mac all’ultima versione di macOS Sequoia e impostare la lingua EN(US). E se ve lo state chiedendo sì, Apple Intelligence è disponibile da subito anche sui nuovi iMac M4.