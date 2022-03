Google Pixel 6: Android 12L ha introdotto un bug per la vibrazione

A distanza di pochi giorni dall’arrivo dell’aggiornamento di marzo per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro che include anche il Feature Drop di marzo, cresce il numero di chi ha notato una vibrazione più “dolce” per colpa di un bug dopo aver installato l’aggiornamento ad Android 12L.

Purtroppo, come ormai è consuetudine da diversi mesi, l’introduzione di un nuovo aggiornamento da parte di Google porta con sé qualche piccolo bug. Ricorderete, infatti, il bug che non rendeva più possibile i pagamenti contactless (tramite NFC) di Google Pay, un problema che il team di sviluppo di Android 12 ha fortunatamente risolto in pochi giorni.

“Le impostazioni di vibrazione sono al massimo e ora le notifiche sono terribili. La vibrazione è a malapena presente. Il feedback aptico funziona bene e si sente benissimo, ma non riesco nemmeno più a sapere quando ricevono una notifica. Confermo che sta accadendo anche sul telefono di mia moglie”, dichiara un utente che ha aperto un apposito ticket sulla community ufficiale di Google, linkando anche il thread di Reddit dove sono presenti ben più segnalazioni tutte riguardanti il bug della vibrazione.

Sebbene non sia ancora chiaro quale sia la natura del bug, ci sono conferme che effettivamente il team di sviluppo di Google abbia toccato le impostazioni che riguardando il sistema di vibrazione. Nel changelog relativo alle patch di marzo, infatti, è possibile notare l’aggiunta di un “fix per un problema che comportava una riduzione del feedback aptico in particolari condizioni”. Secondo alcuni, è possibile che questa modifica (fatta in buona fede, sia chiaro) abbia però compromesso il sistema generale della vibrazione su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Ad oggi il team di sviluppo di Google non ha rilasciato commenti o indicazioni circa la presa in carico del problema, ma è probabile che già nei prossimi giorni avremo maggiori informazioni da parte della compagnia. Fino ad adesso non possiamo fare altro che attendere fiduciosi nell’arrivo di un hotfix specifico.

