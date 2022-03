Google Pixel: pagamenti contactless non vanno dopo l'update di marzo

A distanza di pochissimi giorni dal rilascio del Feature Drop di marzo e di Android 12L per gli smartphone Google Pixel, si moltiplicano in rete le segnalazioni di diversi utenti che hanno gravi problemi ad utilizzare i pagamenti contactless (NFC).

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il bug in questione sta colpendo in maniera randomica vari utenti che hanno già installato il Feature Drop di marzo. Non appena colpiti dal bug che non rende più possibile utilizzare il modulo NFC per i pagamenti contactless su Google Pay, il sistema mostra una notifica con il seguente messaggio di errore: “Il tuo telefono non soddisfa gli standard software richiesti.”

Ci sono conferme di utenti colpiti da questo bug su Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5: i Google Pixel 6 non rientrano in quanto non sono stati ancora aggiornati ad Android 12L e al Feature Drop di marzo.

Non puoi pagare in contactless con questo dispositivo. Potrebbe essere rootato o eseguire software non certificato. Contatta il produttore del tuo dispositivo o visita la guida di Google Pay per ulteriori informazioni. Puoi comunque utilizzare Google Pay per pagare online.

Mese dopo mese, aggiornamento dopo aggiornamento, ogni volta ci ritroviamo a discutere di qualche problema introdotto dal team di sviluppo di Google che, nei casi più estremi, può anche portare al rilascio di un hotfix per correggere un bug troppo grave. Nelle settimane successive al rilascio di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ricorderete sicuramente, il team di Google era anche arrivato a sospendere una feature importante di Android e addirittura a rinviare l'aggiornamento di dicembre scorso.

Per quanto gli smartphone di Google siano alcuni tra i migliori disponibili sul mercato, è chiaro a tutti che c'è qualcosa che non va: gli sviluppatori sono esseri umani come noi e su questo non ci piove, ma ben presto gli utenti inizieranno a stancarsi di tutti questi bug più o meno gravi con cui si ritrovano a convivere a seguito di un aggiornamento software che in realtà dovrebbe correggerli.

Cosa ne pensate?