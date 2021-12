Google Pixel 6: che cosa sta accadendo con gli aggiornamenti?

Gli aggiornamenti software per Google Pixel 6 sembrano essere nel caos più totale. Se un tempo la sezione mobile di Google, quella che si occupa dello sviluppo di Android, era lodata e invidiata da mezzo mondo in quanto conferiva ai telefoni Pixel un'esperienza utente il più vicina possibile alla versione stock di Android con il bonus di aggiornamenti corposi e sempre precisi, il lancio di Android 12 e di Google Pixel 6/Pixel 6 Pro ha sottolineato quanto in realtà il colosso di Mountain View abbia qualche serio problema da affrontare.

Gli aggiornamenti di Google Pixel 6 sono un vero caos

Non solo siamo costantemente interessanti da un gran numero di bug che rovinano l'esperienza utente e in molti casi costringono gli utenti a cercare in rete soluzioni alternative fantasiose – andrebbe anche bene per un device da 150 euro, ma vi sembra normale per un telefono che in Europa parte da 649 euro? -, le ultime informazioni pubblicate in rete indicano che l'azienda starebbe avendo qualche problema a garantire una corretta propagazione degli aggiornamenti software. Prendendo in considerazione un sondaggio lanciato da 9to5google, infatti, apprendiamo che circa l'80% degli utenti muniti di Google Pixel 6/Google Pixel 6 Pro non hanno ricevuto l'aggiornamento di dicembre nonostante sia ormai stato rilasciato da alcuni giorni.

Che Google stia limitando la platea di utenti a cui sono indirizzati gli utenti? Per quale motivo? Forse il team di sviluppo teme la comparsa di nuovi bug che possano far precipitare ancora di più una situazione già problematica? Difficile trovare una risposta a queste domande, ma sicuramente siamo lontani anni luce dall'esperienza tutta rose e fiori che finora sapevamo essere uno dei punti di forza di Google.

Non ci resta che attendere fiduciosi un ritorno ai vecchi fasti dove gli aggiornamenti erano precisi, puntali e soprattutto non portavano a galla nuovi bug.

