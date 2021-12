Pixel 6: Now Playing ha un grosso problema con Adele

La funzione Now Playing su Google Pixel 6 ha qualche problema di troppo con Adele, la famosa cantautrice britannica conosciuta in tutto il mondo e icona del soul bianco. Infatti, in queste ore crescono i feedback di chi, munito degli ultimi smartphone di fascia alta di Google, vede la funzione Now Playing funzionare in modo piuttosto curioso, per non dire imbarazzante.

Google Pixel 6 ha qualche problema con Now Playing e Adele

In particolare, secondo una testimonianza rilasciata da un utente su Reddit, il device del colosso di Mountain View ha scambiato il rumore dello sciacquone per la canzone “Rumor Has it” di Adele. Altri utenti, invece, hanno sperimentato vari disservizi piuttosto singolari sempre con diversi Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro: in alcuni casi, infatti, il rumore di uno spazzolino da denti elettrico è stato confuso con Dream of Arrakis, uno dei brani contenuti nella colonna sonora di Dune.

Now Playing di Google, per chi non lo sapesse, è una funzionalità estremamente utile (esclusiva dei Google Pixel) che permette di riconoscere automaticamente la musica in sottofondo. Purtroppo, però, a quanto pare, gli algoritmi di Google stanno avendo qualche problema a identificare con precisione i rumori ambientali con brani audio, in alcuni casi con risultati a dir poco imbarazzanti.

