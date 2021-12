Google Pixel 6: l'ennesimo bug colpisce i top di gamma

Le patch di dicembre per Google Pixel 6 sono colpite da un bug che peggiora la ricezione sui top di gamma. Dopo il bug che non rende più operativo il timeout del display impostato su alcuni modelli di Google Pixel, in queste ore apprendiamo che la patch di sicurezza di dicembre di Android 12 pubblicate per Google Pixel 6 e non solo, stanno creando non pochi problemi a chi ha installato la nuova build.

Nello specifico, dalle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che soprattutto gli utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro stanno avendo seri problemi di ricezione in luoghi in cui in precedenza il segnale era forte e stabile.

La ricezione di Google Pixel 6 peggiore per un bug delle patch di dicembre

Il problema alla base di questo bug, secondo alcune ricostruzioni, dovrebbe fare riferimento al nuovo firmware che Google ha rilasciato per il modem integrato all'interno dei nuovi top di gamma. Sviluppato proprio per correggere il bug relativo alla scarsa ricezione del segnale, in realtà sembra proprio che la patch correttiva abbia peggiorato le cose; gli utenti, inoltre, lamentano un'autonomia inferiore a seguito dell'installazione delle patch di dicembre.

Al momento, non prendendo in considerazione le prove di chi ha sperimentato leggeri miglioramenti disattivando il 5G, l'unica strategia valida per arginare il problema è quella di restare agganciati alla rete Wi-Fi il più a lungo possibile. Se non avete ancora installato le patch di dicembre vi consigliamo di desistere, almeno in attesa che Google rilasci un aggiornamento si spera in grado di risolvere per sempre il bug.