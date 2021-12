Android 12: i Google Pixel sono colpiti da un nuovo bug

Alcuni utenti Google Pixel parlano di un nuovo bug che colpisce il timeout del display su Android 12. L'aggiornamento di Android 12 con le patch di dicembre per la gamma Pixel – i nuovissimi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno ricevuto l'update giusto ieri con una settimana di ritardo rispetto gli altri -, sembra avere introdotto un piccolo ma fastidioso bug che va a colpire un aspetto molto importante dell'OS di Google.

Android 12 ha introdotto un fastidioso bug per il timeout del display

Infatti, come viene rimarcato da diversi utenti all'interno del forum di supporto del colosso di Mountain View, l'aggiornamento di dicembre per Android 12 sembra avere introdotto un bug che colpisce il timeout del display. “Il display non si spegne da solo dopo l'aggiornamento ad Android 12“, sottolinea un utente sul forum di Google. “Questo accade forse la metà delle volte e ho impostato il timeout dello schermo su 15 secondi.”

Da quel che si apprende in rete, sembra che gli utenti muniti di Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 siano colpiti da questo problema; il bug, secondo alcune testimonianze, sembra presentarsi come maggiore incidenza quando non si è nelle schermata home.

Se possedete uno dei sopracitati smartphone e avete installato l'ultimo aggiornamento disponibile di Android 12, vi conviene controllare che il display del telefono si spenga automaticamente rispettando le impostazioni di timeout. Nel mentre la squadra di Google lavora contro il tempo per cercare di individuare il componente colpevole del bug e rilasciare un fix per correggerlo definitivamente.

