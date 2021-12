Alcuni Google Pixel sono colpiti da un bug incredibile

Alcuni utenti muniti di Google Pixel e l'app Microsoft Teams non possono chiamare il 911. Nei giorni scorsi un numero ristretto di utenti muniti degli smartphone di Google hanno scoperto che non era possibile effettuare le chiamate al 911, il numero di emergenza in Nord America, in presenza dell'applicazione Microsoft Teams installata.

Diversi utenti si sono riversati su Reddit per discutere di questo incredibile bug e hanno scoperto che il problema si presenta quando l'app di Microsoft è installata ma l'utente non ha effettuato l'accesso ad essa; in questo caso una soluzione temporanea richiede di installare e reinstallare da capo l'app.

“Riteniamo che il problema sia presente solo su un numero limitato di dispositivi con l'app Microsoft Teams installata quando l'utente non ha effettuato l'accesso – sottolinea la nota ufficiale di Google -, e attualmente siamo a conoscenza di una sola segnalazione utente relativa al verificarsi di questo bug.” Fortunatamente, per quanto il bug possa essere piuttosto limitato, il team di sviluppatori di Google e Microsoft sono a lavoro per rilasciare al più presto un fix definitivo.

Purtroppo il bug in questione non è stato risolto a seguito del rilascio del feature drop di dicembre per i Google Pixel, ma la speranza è che i due colossi risolvano al più presto questo bug incredibile.