Android 13, ora puoi provarlo anche sul tuo smartphone: scopri come

Durante il Google I/O delle scorsa settimana il colosso di Mountain View aveva rilasciato la Beta 2 di Android 13 e quasi in concomitanza molti OEM avevano aperto le porte al pubblico per far provare in anteprima le novità del nuovo sistema operativo anche su alcuni dispositivi compatibili.

Dopo l’arrivo del programma di beta su OPPO Find X5 e OPPO Find N, infatti, si sono subito accodati colossi del calibro di OnePlus, Xiaomi, ASUS e tanti altri.

Ecco quali sono i dispositivi compatibili su cui testare in anteprima Android 13

In questo articolo ti diamo la possibilità di scoprire quali sono i device su cui è possibile provare il nuovo OS di Google – spoiler: sono pochi rispetto i Pixel e soprattutto sono solo device di ultima generazione -, ma ti consigliamo di testarlo solo avendo ben chiaro in mente che si tratta di una versione in cui sono presenti bug e altre problematiche.

Scopriamo quali sono i dispositivi sui è possibile provare in anteprima Android 13:

Google Google Pixel 4 Google Pixel 4 XL Google Pixel 4a Google Pixel 4a 5G Google Pixel 5 Google Pixel 5a Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro

Xiaomi Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi Pad 5

OPPO OPPO Find X5 Pro OPPO Find N

ASUS ASUS ZenFone 8

Lenovo Lenovo Tab P12 Pro

Nokia Nokia X20

OnePlus OnePlus 10 Pro

Realme Realme GT 2 Pro

Vivo Vivo X80 Pro

ZTE ZTE Axon 40 Ultra



Ovviamente i device di Google sono i più supportati – talaltro vi segnaliamo l’ottimo sconto su Google Pixel 6 in questa offerta di Amazon -, ma quasi tutti gli OEM hanno a disposizione almeno un device su cui è possibile provare in anteprima le novità del nuovo OS. L’assenza di Samsung è forse quella che pesa di più, soprattutto considerando il gran numero di device compatibili con Android 13, ma sappiamo che la compagnia dovrebbe aprire il canale di test pubblico già a partire dal mese di luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.