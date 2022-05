OPPO Find N è il primo foldable a ricevere Android 13 Beta

A metà dicembre dell’anno scorso OPPO Find N veniva presentato inaugurando l’entrata ufficiale del colosso cinese nel mercato dei foldable finora controllato da Samsung, e in queste ore è proprio il primo smartphone pieghevole a ricevere prima di tutti la prima beta di Android 13.

A distanza di pochi giorni dall’arrivo della stessa build anche per OPPO Find X5 Pro, in queste ore il colosso cinese è pronto a estendere a tutti la possibilità di provare le novità di Android 13 anche in versione beta.

OPPO Find N è il primo foldable a ricevere la prima beta di Android 13

Oltre a trovare posto tutte le novità che abbiamo visto all’interno del nostro focus, è chiaro che la prima beta di Android 13 per il foldable di OPPO introduce anche particolari novità per ColorOS; in tutta probabilità il team di sviluppo dell’azienda sta lavorando duramente per integrare le nuove feature della personalizzazione Android con il nuovo OS di Google.

Purtroppo l’entusiasmo dell’arrivo della prima beta di Android 13 si raffredda piuttosto rapidamente: la compagnia ha reso disponibile la build solo per gli sviluppatori residenti in Cina, talaltro l’unico Paese al mondo in cui il device è disponibile all’acquisto. Si spera che OPPO apra i canali di beta testing anche in Italia per i device già disponibili all’acquisto.

In attesa che anche Samsung faccia la sua mossa dando la possibilità di provare la beta di Android 13 sui propri device, l’ottimo foldable Galaxy Z Flip3 crolla di prezzo su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Scheda tecnica

Display interno da 7.1 pollici a risoluzione WUSXGA da 1792 × 1920 pixel con frequenza di aggiornamento a 1-120 Hz con tecnologia LTPO;

Display esterno da 5.49 pollici a risoluzione Full HD+ da 1972 × 988 pixel con frequenza di aggiornamento a 60Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con apertura f/1.6 e OIS, sensore ultra grandangolare da 16 MP con FOV di 123° e apertura f/2.2, sensore telescopico da 13 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP con apertura f/2.4;

Connettività 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS + GALILEO + Beidou;

Speaker stereo con Dolby Atmos;

Dimensioni: 132.6 × 73 × 15.9 mm;

Peso: 275 grammi;

Batteria da 4,500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC Flash da 33W su cavo e tecnologia AirVOOC da 15W in wireless;

Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.

https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11314

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.