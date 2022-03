Android 13 arriverà su questi device Samsung: la lista completa

Mentre Google continua l’impegnativo lavoro di sviluppo di Android 13 – in questo articolo abbiamo raccolto tutte le piccole ma interessanti feature non documentate della Developer Preview 2 -, anche il team di sviluppo di Samsung sta già lavorando alle funzionalità della One UI 5 per i futuri device che riceveranno l’aggiornamento alla nuova versione di Android.

Con più di 100 milioni di utenti Samsung muniti di dispositivi aggiornati ad Android 12, a partire dal Q3/Q4 di quest’anno il colosso sudcoreano sarà impegnato nel rilascio della One UI 5 per tutti i tablet e smartphone che la supporteranno.

Tutti i device Samsung che saranno aggiornati ad Android 13 con la One UI 5

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i device che riceveranno l’aggiornamento: Samsung è l’unico OEM Android ad offrire 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza; pertanto, è piuttosto “semplice” prevedere quali saranno.

Ecco la lista completa, suddivise per categorie, di tutti i device del colosso sudcoreano che riceveranno l’aggiornamento ad Android 13 e alla One UI 5: