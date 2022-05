Android 13 Beta 2: scopriamo tutte le novità più importanti

Nelle scorse ore, durante il Google I/O, il colosso di Mountain View non si è solo limitato a presentare Google Pixel 6a e a svelare il design ufficiale della serie Google Pixel 7: la compagnia ha avviato il rilascio della Beta 2 di Android 13 per i tutti i device Pixel compatibili di cui in questo articolo andiamo a scoprire le più importanti novità.

Previsto al lancio durante il Q4 di quest’anno, la Beta 2 del nuovo OS di Google introduce alcune piccole funzionalità e miglioramenti a feature che erano già state introdotte nella beta precedente o addirittura nelle prime due Developer Preview.

Ecco tutte le novità della Beta 2 di Android 13

Nuovo layout per il widget della batteria

Rispetto la Beta 1 di Android 13, la nuova versione introduce un rinnovato layout meno esteso del widget della batteria.

Nuovo limite per il risparmio energetico

Su Android 12 e anche sulla Beta 1 di Android 13 il limite minimo per l’attivazione del risparmio energetico della batteria corrispondeva al 5% residuo di autonomia; con la nuova beta il limite minimo è stato incrementato al 10%.

Nuove dimensioni di visualizzazione

Il team di sviluppo di Google sta accorpando i pannelli “Dimensioni carattere” e “Dimensioni di visualizzazione” in un’unica finestra per facilitare la gestione della dimensione del carattere e della interfaccia.

Nuova gestione delle applicazioni non utilizzate

La nuova beta di Android 13 migliora la gestione delle applicazioni non più utilizzate: è possibile mettere in pausa tutte le app che non sono utilizzate con frequenza, rimuovendo anche i permessi, cancellando i file temporanei e bloccando le notifiche in arrivo.

Nuova UI per il widget del player audio

Sin dalla prima Developer Preview di Android 13 abbiamo scoperto le intenzioni del team di sviluppo di voler migliorare la grafica del widget del player audio nel pannello dei Quick Toggle. La Beta 2 di Android 13 introduce una ulteriore ottimizzazione della interfaccia riposizionando i tasti del playback di fianco la barra di avanzamento con tanto di tasti rapidi “mi piace” e “non mi piace”.

Quali sono i device compatibili con la Beta 2 di Android 13?

Come per la Beta 1 e prima ancora per la Developer Preview 1 e la Developer Preview 2 di Android 13, la nuova beta è disponibile per i seguenti smartphone Google:

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Google Pixel 4a (5G)

Google Pixel 4a

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4

