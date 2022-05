Find X5 Pro, OPPO dona un assaggio di Android 13 ai propri utenti

Nel giorno in cui ci aspettiamo tantissime novità lato Android con il Google I/O programmato per oggi alle ore 19:00, OPPO apre finalmente i cancelli alla Beta 1 di Android 13 per gli sviluppatori che sono interessati a provare in anteprima le novità del nuovo OS di Google e ovviamente della ColorOS sul top di gamma OPPO Find X5 Pro.

Il colosso cinese si pone nuovamente in prima posizione per quanto riguarda il supporto alle novità Android, dando l’opportunità di testare con mano non solo le novità della Beta 1 di Android 13 ma anche le feature esclusive che il team di sviluppo sta integrando all’interno della ColorOS.

OPPO rende disponibile la Beta 1 di Android 13 per Find X5 Pro

“OPPO collabora attivamente con Google da molto tempo, per offrire la migliore esperienza possibile attraverso la nostra ColorOS, che si basa sul sistema operativo Android di Google“, sottolinea Andy Wu, OPPO Vice President and President of Find Product Line. “Con il nuovo Android 13, crediamo che le prestazioni dei nostri dispositivi altamente innovativi, come il flagship Find X5 Pro, potranno essere pienamente sfruttate sia dagli sviluppatori che dagli utenti“.

Ricordiamo che OPPO Find X5 Pro è uno tra i migliori smartphone Android attualmente disponibili sul mercato, talaltro disponibile in sconto su Amazon per chi volesse approfittarne, ed è dotato di una scheda tecnica di incredibile livello. Ricordiamo brevemente alcune caratteristiche principali del device: display AMOLED da 6.7 pollici ad altissima risoluzione (WQHD+) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo (50W in wireless) e una fotocamera posteriore di incredibile livello con processore NPU (Neural Processing Unit) MariSilicon X dedicato per foto e video a qualità impareggiabile.

Gli sviluppatori interessati a provare le novità della Beta 1 di Android 13 possono accedervi seguendo le istruzioni disponibili al link in fonte.

