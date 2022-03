Xperia 10 II e 10 III riceveranno Android 12 a breve, parola di Sony

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 12 su Sony Xperia 5 II, Sony Xperia 1 III/Xperia 5 III e Sony Xperia 1 II/Pro, il colosso giapponese si è affidato alla pagina ufficiale su Instagram per annunciare che ben presto anche i modelli Sony Xperia 10 II e Sony Xperia 10 III potranno finalmente godere delle molte novità introdotte da Google con il nuovo sistema operativo mobile.

Purtroppo, però, la compagnia non ha rilasciato alcun tipo di indicazioni circa la data di inizio dell’update. Non si può certo dire che Sony sia uno dei migliori OEM Android per quanto riguarda gli aggiornamenti software, anzi: gli utenti muniti dei device Xperia sono spesso alla ricerca di informazioni circa eventuali update ma senza troppa fortuna.

Sony Xperia 10 II e 10 III riceveranno l’aggiornamento ad Android 12

Entrambi gli smartphone della serie Xperia 10 sono attualmente su Android 11: mentre è altamente probabile che il modello Xperia 10 III riceverà un ulteriore aggiornamento dopo Android 12, non ci sono altrettante probabilità per quanto riguarda invece il modello Xperia 10 II – ricordiamo che quest’ultimo venne presentato nel 2020 e successivamente aggiornato ad Android 11.

Sony ha molte carte da giocare in questi primi mesi del 2022: non solo si sta preparando al lancio di Sony Xperia Ace 3, da molto visto come l’antagonista naturale dell’iPhone SE 2022, ma sta anche organizzando l’assalto alla fascia alta con Sony Xperia 10 IV e Sony Xperia 1 IV. A tal proposito, gli ultimi leak sul modello Xperia 1 IV lo descrivono come il punto di riferimento per la fascia alta: è atteso con un design premium con un telaio unibody in metallo, display ad altissima risoluzione (possibilmente 4K), fotocamera tripla posteriore, il classico tasto di scatto fisico sul frame laterale e verosimilmente una serie di ottimizzazioni per gli scatti presi in prestito dalle macchine fotografiche reflex.

Vi terremo informati non appena ci saranno novità circa l'arrivo dell'update ad Android 12 per i device sopracitati.