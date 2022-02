Sony Xperia 1 IV si mostra per la prima volta: il design è da brividi

A distanza di quasi un mese esatto dal primo rumor riguardante le probabili specifiche tecniche di Sony Xperia 1 IV, in queste ore il sempre affidabile leaker @OnLeaks ha pubblicato in rete il primissimo leak che mostra i render a 360° e ad alta risoluzione del tanto atteso smartphone Android di fascia alta di Sony.

In base alle prime informazioni pubblica in rete, scopriamo che il design di Sony Xperia 1 IV sarà molto probabilmente simile (o ispirato) a quello del modello Sony Xperia 1 III. Anche questa volta, se il leak dovesse rivelarsi azzeccato, il colosso giapponese sceglierà di andare in controtendenza rispetto la totalità degli smartphone Android evitando di montare una fotocamera frontale di tipo punch hole.

Alcuni render leak svelano Sony Xperia 1 IV a 360°

Sony Xperia 1 IV, infatti, come si nota dalle immagini presenti nel corpo dell'articolo, avrà molto probabilmente una cornice superiore visibile ma ben ottimizzata in cui verrà piazzata la fotocamera frontale e probabilmente gli altri sensori (compreso quello di luminosità e di prossimità).

Il device di Sony dovrebbe avere dimensioni pari a 164.7 x 70.8 x 8.3 mm (9.5 mm se si considera il piccolo bump della fotocamera posteriore) e un telaio completamente realizzato in metallo con le estremità tondeggianti. Sul lato destro sono ben visibili vari tasti fisici: quello di accensione (con sensore di impronte integrato), il bilanciere del volume e il sempre presente (e apprezzato) tasto fisico per la fotocamera di sistema.

Sulla porzione inferiore sono ben visibili la porta USB Type-C con il carrellino per la SIM, mentre sul lato corto opposto notiamo la presenza del foro per il jack audio da 3.5 mm. Secondo le informazioni leak, Sony Xperia 1 IV monterà un pannello flato da 6.5 pollici quasi sicuramente a risoluzione 4K, mentre per quanto riguarda la fotocamera posteriore è possibile notare una composizione tripla con due sensori “standard” accompagnati quasi sicuramente da una lente periscopica – purtroppo non abbiamo informazioni sulla risoluzione delle lenti.

Non ci sono ulteriori dettagli sul device come il prezzo e la finestra di lancio, ma contiamo di apprendere ulteriori informazioni sullo smartphone nel corso delle prossime settimane.