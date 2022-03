Sony Xperia 10 IV emerge da un leak: tutti i dettagli sul device

Sony è nuovamente protagonista di un incredibile leak che svela il design e la probabile scheda tecnica di Sony Xperia 10 IV, dopo che nei giorni scorsi il sempre affidabile OnLeaks ci aveva consegnato i render ad altissima risoluzione del modello Sony Xperia 1 IV. In base alle informazioni pubblicate in queste ore da OnLeaks, lo smartphone è atteso con un design di fascia alta e ben rifinito – sebbene non quanto il modello Sony Xperia 1 IV.

Sony Xperia 10 IV dovrebbe arrivare sul mercato a metà marzo o al massimo entro la fine di marzo: molto probabile la compagnia giapponese utilizzerà questo device per competere contro i dispositivi lanciati in questi mesi da OnePlus, Realme, Samsung e non solo.

Sony Xperia 10 IV si mostra in un leak: ecco il design e la probabile scheda tecnica

Frontalmente è atteso un pannello OLED molto compatto da 6 pollici con le solito bande nere lungo i lati corti: anche questa volta Sony avrebbe deciso di non abbracciare il trend relativo all’implementazione della fotocamera punch hole che ormai scandisce l’intero panorama Android da diversi anni. Sembra, inoltre, che la compagnia abbia deciso di integrare il sensore di sblocco lateralmente, nel tasto di accensione, e non invece nel display come invece avviene per la stragrande maggioranza degli smartphone Android.

Caratterizzato da un telaio unibody in alluminio, lo smartphone Sony è atteso con il processore Qualcomm Snapdragon 690 (dubitiamo che Sony scelga lo stesso processore presente nel device lanciato l’anno scorso), 6 GB di RAM con 128 GB di spazio interno, Android 11, una batteria da 4000 mAh e una fotocamera posteriore tripla con flash LED e supporto HDR.

Scheda tecnica

Display OLED da 6 pollici

Fotocamera posteriore tripla con flash LED e HDR

Dimensioni: 153.3 x 67.3 x 8.4 mm (9.0 mm considerando il bump della fotocamera)

Batteria da 4000 mAh

Sensore di sblocco laterale

Speaker stereo frontali

Processore Qualcomm Snapdragon 690

6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno

Non ci sono indicazioni circa l’eventuale prezzo di Sony Xperia 10 IV, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.