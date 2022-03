Sony Xperia 5 II inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 12

A seguito dell'arrivo delle patch di sicurezza di gennaio per Sony Xperia 1 II e Xperia Pro, in queste ore il colosso giapponese sta rilasciando il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 per il modello Sony Xperia 5 II.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che Sony Xperia 5 II sta ricevendo il firmware 58.2.A.0.899 dal peso di 1007 MB con le patch di sicurezza di gennaio – un piccolo passo falso per Sony considerando che siamo ormai entrati nella seconda settimana di marzo.

Sony Xperia 5 II si aggiorna ad Android 12

Come viene indicato giustamente da XDA, il firmware in questione è disponibile per le numerosi varianti dello smartphone di Sony disponibili sul mercato: XQ-AS52 (per l'Europa e la Russia), XQ-AS62 (per gli Stati Uniti d'America) e XQ-AS72 (per l'Asia).

Al momento sembra che l'aggiornamento sia in fase di rollout iniziale: è probabile che sia necessario attendere anche qualche settimana prima di riceverlo sul proprio device. Per controllare manualmente la disponibilità dell'update basta accedere al panello Impostazioni e navigare nella sezione relativa agli Aggiornamenti software; in alternativa, è possibile sfruttare l'applicazione XperiFirm per scaricare manualmente il firmware e installarlo sul proprio device Sony – i meno pratici con questo genere di operazioni possono attendere l'arrivo della notifica OTA oppure controllare manualmente di tanto in tanto.

L'aggiornamento di Android 12 introduce le novità che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, compreso il nuovo Material You, il pannello della Privacy, gli indicatori di attivazione del microfono e della fotocamera e molto altro.

Ultimamente Sony è finita nel mirino dei leaker per quanto riguarda il rilascio di nuovi smartphone. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima il design di Sony Xperia 1 IV – il nuovo smartphone di fascia alta atteso a breve -, mentre appena qualche ora fa un altro leak ha svelato il design e la probabile scheda tecnica di Sony Xperia 10 IV.