Sony Xperia 1 II e Xperia Pro si aggiornano: tutte le novità

Mentre Sony si dice sia impegnata nello sviluppo di Sony Xperia 1 IV, il nuovo top di gamma Android atteso tra qualche mese, il colosso giapponese ha iniziato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 per i modelli Sony Xperia 1 II e Xperia Pro.

Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che i device di fascia alta stanno abbracciando le ultime novità introdotto dall'OS di Google con tanto delle patch di sicurezza di gennaio – siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, Sony.

Sony Xperia 1 II e Xperia Pro ricevono l'aggiornamento ad Android 12

Attualmente Sony Xperia 1 II sta ricevendo il firmware 58.2.A.0.899 mentre Sony Xperia Pro il firmware 58.2.A.0.899, entrambi a partire dagli USA. L'aggiornamento ad Android 12 con le patch di sicurezza di gennaio è in rollout per la versione single SIM di Xperia 1 II (codice prodotto XQ-AT51) e per la versione dual SIM di Xperia Pro (codice prodotto XQ-AQ62); al momento non ci sono informazioni aggiuntive sulle novità contenute all'interno del firmware (oltre al nuovo OS e alle patch di sicurezza), ma ci aspettiamo anche una lunga lista di bugfix e di miglioramenti sotto il cofano.

Gli utenti muniti dei sopracitati device che non hanno intenzione di attendere la classica notifica di aggiornamento OTA, possono controllare manualmente la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello presente nelle Impostazioni generali del telefono – i più nerd possono fare affidamento sul tool XperiFirm disponibile sul forum di XDA per scaricare e installare manualmente il firmware.

Restando in tema di smartphone Sony, appena qualche giorno fa abbiamo pubblicato una news che mostra i primi render ad alta risoluzione di Sony Xperia 1 IV: il device, del tutto simile al modello Xperia 1 III, sarà probabilmente costituito da un telaio monoblocco in alluminio con un ampio display da 6.5 pollici (possibilmente a risoluzione 4K), sensore di sblocco laterale e una fotocamera posteriore con tre sensori.