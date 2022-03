Sony Xperia Ace 3 è la risposta all'iPhone SE 2022 di Apple?

Oggigiorno si contano sulle dita di una mano le aziende hi-tech che realizzano smartphone compatti e facili da maneggiare con una mano: Sony Xperia Ace 3, svelato in una serie di leak con tanto di render ad altissima risoluzione, sarà a tutti gli effetti la risposta del colosso giapponese all'iPhone SE 2022 di Apple.

OnLeaks, uno dei maggiori e più affidabili leaker sul panorama internazionale, ha svelato in anticipo i piani di Sony mettendo in evidenza ogni aspetto del nuovo smartphone compatto.

Un leak svela Sony Xperia Ace 3 in ogni suo aspetto

Il design del device di Sony è un mix tra il nuovo e il vecchio: fa un po' discutere la presenza di un pannello da 5.5 pollici con tanto di cornici piuttosto vistose e un notch a goccia che fa tanto 2020 – del resto, però, non si può certo dire che l'iPhone SE 2022 sia un campione di design. Il device è atteso con dimensioni pari a 139.7 x 68.9 x 9.1 mm.

Sul retro notiamo poi la presenza di una fotocamera singola nell'angolo in alto a sinistra con un sensore da 13 MP e il flash LED, mentre lungo il lato destro sono inseriti i tasti di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume; il lato opposto mostra invece il classico carrellino per la SIM. Sul fondo, come c'era da aspettarselo, la porta USB Type-C è accompagnata dalla griglia per lo speaker mono e il foro per il microfono.

Sotto la scocca troviamo poi il processore Qualcomm Snapdragon 888, 6 GB di RAM, 128/256 GB di spazio interno e una batteria da 4500 mAh – a onor del vero Apple ha dalla sua un vantaggio strategico considerando che il nuovo iPhone SE 2022 monta lo stesso identico processore A15 Bionic della serie iPhone 13.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, il leaker indica che Sony Xperia Ace 3 sarà disponibile in Giappone dal mese di giugno al prezzo di circa 300 euro al cambio.