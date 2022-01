Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III si aggiornano: le novità

Mentre Samsung continua senza sosta a rilasciare l’aggiornamento ad Android 12 per i propri device e si prende il merito di essere l’OEM più avanti rispetto a tutti per quanto riguarda il supporto al nuovo OS mobile di Google, in queste ore Sony svela l’arrivo di Android 12 per Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III. Si tratta dei primi device dell’azienda nipponica ad abbracciare il nuovo sistema operativo, con la speranza che siano solo i primi di una lunga serie di smartphone ad essere aggiornati ad Android 12.

Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III ricevono Android 12

Infatti, gli utenti muniti dei due smartphone Sony stanno ricevendo il firmare 61.1.A.1.149 con patch di sicurezza di dicembre 2021, possibilmente accompagnate anche da altre correzioni e miglioramenti sotto il cofano che non sono state esplicitate all’interno nel changelog. Per i più curiosi l’azienda ha pubblicato un apposito portale in cui vengono mostrate tutte le novità relative al nuovo firmware, ma il più è ovviamente circoscritto alle feature presentate da Google con l’introduzione di Android 12.

Gli utenti muniti di dei sopracitati device che non hanno ancora ricevuto la notifica dell’aggiornamento OTA, possono controllare manualmente l’arrivo del firmware tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti all’interno delle Impostazioni generali.

