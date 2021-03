Manca una manciata di ore al lancio ufficiale di Xiaomi Mi Band 6, pronto ad essere annunciato durante un evento globale, che inizierà oggi a partire dalle 13.30 ora italiana. Intanto, non è troppo tardi per dare un’occhiata a una foto presunta reale dello smart band. È semplicemente bellissimo.

Xiaomi Mi Band 6: la foto reale

Un design che, quando lo schermo è spento, non sembra essere molto diverso da quello del predecessore. Tuttavia, basta accenderlo per notare l’enorme differenza: il pannello è praticamente senza cornici, a differenza di quello di Mi Band 5.

Questa novità permetterà certamente di mantenere le dimensioni dello smart band abbastanza compatte, pur garantendo un display più ampio. Ovviamente, non si tratterà dell’unica caratteristica tecnica di Xiaomi Mi Band 6 che attirerà l’attenzione: qui puoi leggere tutte le possibili novità.

Differenza display fra Mi Band 5 e Mi Band 6

Se sei curioso, e vuoi scoprire in tempo reale tutti i dettagli dei nuovi prodotti del colosso cinese, non ti resta che seguire in streaming l’evento Xiaomi di oggi.

