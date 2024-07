OPPO Band 2 non teme rivali a 49€: fitness e salute sotto controllo

Oppo Band 2 si distingue come una delle smart band più interessanti sotto i 50 euro, offrendo strumenti avanzati per il costante monitoraggio di benessere e sport. Il suo design sofisticato e la costruzione di alta qualità la rendono confortevole da indossare, e non manca una potente batteria che assicura lunga durata nell’utilizzo.

Cogli l’occasione: ordina oggi stesso su Amazon la Oppo Band 2 nella versione Midnight Black a soli 49 euro invece di 69 euro, grazie ad un vantaggioso sconto del 29%. L’offerta sarà valida solo per un tempo limitato!

Crollo di prezzo su Amazon per Oppo Band 2

Il display AMOLED da 1,57 pollici della Oppo Band 2, con oltre 40 quadranti disponibili, offre una visibilità eccellente anche sotto la luce solare diretta ed è resistente a urti, graffi e cadute. Autonomia fino a 14 giorni e bastano solo 5 minuti di ricarica per garantirti 24 ore di utilizzo.

La Oppo Band 2 include più di 100 modalità per allenamento, tra cui corsa e nuoto, monitorando le calorie bruciate, il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue. Inoltre, fornisce un’analisi completa della qualità del sonno, inclusi rapporti su russamento e problemi respiratori.

Le scorte sono limitate, quindi approfitta subito della promozione e metti nel carrello la tua Oppo Band 2 risparmiando 20 euro: ti sarà consegnata velocemente e senza costi aggiuntivi.