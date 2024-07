Questo smartwatch a 20€ è un COMPUTER da polso, assurdo (-79%)

Con uno sconto del 79% puoi prendere da Amazon uno smartwatch spettacolare. Lo indossi e sarà come avere al polso un computer con display da 1,8″. La soluzione perfetta per gestire le notifiche, per effettuare e ricevere telefonate, ma non solo! Infatti, potrai addirittura interagire con l’assistente vocale Alexa e tenere traccia con estrema precisione dei tuoi risultati sportivi. Per accaparrarti in promozione questo gioiellino a 20€ circa appena, è fondamentale seguire queste semplici istruzioni:

copia fra gli appunti il codice ” IDKMCGH9 “;

attiva il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di finalizzare il tuo ordine, incolla il codice precedentemente copiato.

Spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Gran durata della batteria e grandissime soddisfazioni durante l’utilizzo! Dopo averlo abbinato in Bluetooth al tuo smartphone, ti renderai conto che al polso hai indossato proprio un’estensione del tuo telefono. A disposizione hai una marea di funzionalità, oltre ovviamente alle più importanti richieste a questo tipo di dispositivo.

Infatti non manca una gestione puntuale delle notifiche in arrivo e delle telefonate, ma anche della salute e della misurazione dei tuoi risultati di allenamento. Come anticipato, puoi utilizzarlo anche per interagire con il tuo assistente vocale preferito, al quale avrai modo di domandare qualsiasi cosa ti serva, inclusa la gestione della casa intelligente.

Molto bello sotto il punto di vista estetico, potrai anche personalizzare l’ampio display scegliendo fra tante watchfaces differenti. La gestione del dispositivo non potrebbe essere più semplice e avviene direttamente tramite l’apposita applicazione per smartphone. Approfitta adesso di questo sconto Amazon del 79% e porta a casa questo smartwatch incredibile al prezzo che mai penseresti. Per riuscire a concludere il tuo affare, segui queste istruzioni:

copia il codice promozionale ” IDKMCGH9 “;

attiva l’offerta in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di completare l’ordine, incolla il codice.

Lo prendi a 20€ circa soltanto e le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità residura è limitatissima.