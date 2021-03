Xiaomi Mi Band 6, Mi 11 Lite e Ultra, un processore proprietario e forse anche un’auto: si tratta solo di alcuni dei prodotti che potrebbero essere lanciati oggi, durante il mega evento organizzato dal colosso cinese. Se lo desideri, puoi seguirlo in diretta streaming. Ecco come fare.

Evento Xiaomi: come seguirlo in diretta streaming

Il modo più semplice è quello di cliccare play sul box di YouTube sottostante. La trasmissione inizierà a partire dalle 13.30, ora locale italiana.

Ci teniamo a specificare che, tutti i prodotti che saranno annunciati oggi, non saranno automaticamente disponibili in Italia. Infatti, a questo evento ne seguirà un altro – dedicato al nostro paese – il prossimo 31 marzo.

Potrai seguire anche lui in diretta streaming direttamente su YouTube, a partire dalle 18. Durante lo show, non solo verranno raccontati i prodotti destinati ad arrivare in Italia, ma anche prezzi e promozioni dedicati al nostro mercato.

Smartphone