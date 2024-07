Xiaomi Smart Band 9 è già su Amazon Italia in PREORDINE: prezzo e uscita

Ancora non è ufficiale da noi, eppure Xiaomi Smart Band 9 non esita a fare capolino – a sorpresa – su Amazon Italia. Addirittura, per alcune versioni – nel momento in cui scriviamo – è possibile procedere al preordine. Nello specifico, il modello Glecier Silver non risulta disponibile, mentre è possibile prenotare sia la versione Artic Blue sia l’edizione Mystic Rose.

Xiaomi Smart Band 9 su Amazon Italia: il prezzo e l’uscita

Quando capita che è un prodotto, non ancora lanciato ufficialmente sul territorio italiano, è già disponibile in preordine su piattaforme importanti come quella di Amazon, potrebbe trattarsi di un errore. Di conseguenza, le informazioni che è possibile ricavare vanno prese con cautela, fino all’arrivo di conferme o smentite.

Nello specifico, il nuovo modello della famosissima linea di smart band dovrebbe avere un prezzo di partenza di 39,99€ e le spedizioni dovrebbero partire dal 19 agosto. Come anticipato, oltre a essere disponibili corpose informazioni come quelle appena annunciate, è addirittura possibile procedere al completamento della prenotazione per due delle colorazioni che saranno successivamente disponibili.

Se sei curioso di scoprire maggiori dettagli, o di provare ad accaparrarti in largo anticipo Xiaomi Smart Band 9, non devi fare altro che scegliere l’edizione che preferisci:

Come anticipato, mancando ancora l’ufficialità del prodotto in Italia, non possiamo garantire che le informazioni riportate su Amazon siano effettivamente quelle definitive. A ogni modo, il nuovissimo dispositivo è già ufficiale in Cina e il suo arrivo da noi e certamente previsto nel breve.