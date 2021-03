Xiaomi ha appena presentato un supporto di ricarica wireless da 80 W e un pad per la fast charge wireless multi-dispositivo. Si sa, il brand asiatico si è sempre distinto negli anni per essere un marchio leader nell’innovazione, soprattutto se si tratta di soluzioni di ricarica wireless.

Xiaomi: prodotti per la ricarica smart

A gennaio, per esempio, il gigante cinese ha svelato la tecnologia Mi Air Charge, una vera soluzione di ricarica domestica senza fili. L’azienda ha anche svelato un paio di nuove soluzioni di ricarica wireless durante il lancio della serie Mi 11, che adesso andiamo ad approfondire nel dettaglio.

Nell’evento di ieri, tra l’altro, abbiamo visto il Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite e il Mi 11i. Oggi invece, sembra che faremo la conoscenza del Mi Mix Fold grazie ad un evento dedicato che si terrà fra pochissime ore.

Nel 2019, l’azienda ha presentato un supporto di ricarica wireless verticale che è stato ben accolto da parte dell’utenza. Tuttavia, ci sono state lamentele sul fatto che il supporto non poteva essere utilizzato quando il telefono era posizionato orizzontalmente. Questo problema è stato ora risolto su questo ultimo modello. Non solo, il nuovo supporto di ricarica wireless Xiaomi è dotato di una velocità di ricarica super veloce di 80 W. Sfortunatamente, al momento non esiste uno smartphone con tale feature. Mi 11 Ultra e Mi 11 Pro appena svelati godono infatti, della ricarica rapida wireless da 67 W.

In termini di design, lo stand da 80 W adotta uno stile di design futuristico. È dotato di un condotto dell’aria curvo che consente di dissipare il calore in modo più efficiente. Questa volta, i telefoni potranno essere caricati in posizione verticale e orizzontale, grazie al design a doppia bobina. Non di meno, è presente anche un pulsante dedicato che consente agli utenti di attivare la modalità di ricarica rapida.

Sul fronte del prezzo, il supporto di ricarica wireless Xiaomi 80W ha un costo al dettaglio di circa 76 dollari; tuttavia, se acquistato con il Mi 11 Pro (solo in Cina) sarà venduto per “soli” 35 dollari. Inoltre, Xiaomi ha anche rilasciato un pad di ricarica rapida wireless che supporta la ricarica simultanea di un massimo di 3 dispositivi, con ben 19 bobine di ricarica integrate. Ciascuno dei tre dispositivi può essere caricato a una velocità di 20 W, il che porta la potenza nominale totale del suddetto articolo a 60 W.

Il Mi Wireless Charging Pad ha un prezzo di circa 90 dollari. Xiaomi deve ancora rivelare se i nuovi prodotti di ricarica wireless verranno lanciati a livello globale.

Xiaomi

Smartphone