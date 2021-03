Xiaomi Mi 11 Ultra è ufficiale ed arriverà anche in Italia. Uno smartphone curato in ogni dettaglio, dotato anche di display sul posteriore: ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 11 Ultra ufficiale: i dettagli

Il processore Qualcomm Snapdragon 888 domina, ancora una volta, la scena. A supporto, 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage interno UFS 3.1. Il sistema di raffreddamento è di nuova generazione:

Mi 11 Ultra debutta anche la nuova tecnologia di raffreddamento trifase di Xiaomi, che sostituisce l’originale copertura in gel termico del processore con un materiale macromolecolare a cambiamento di fase che vanta una maggiore efficienza e migliori proprietà avvolgenti, aumentando le prestazioni di conducibilità termica del 100%.

Sul frontale, un ampio display quad-curved WQHD+ Samsung AMOLED E4 da 6,81″ con frequenza d’aggiornamento che arriva a 120Hz e una luminosità di picco assurda da 1700 nits. Il pannello è in grado di riprodurre fino a 1,07 miliardi di colori, supporta l’HDR10+ e Dolby Vision HDR. A protezione, il celeberrimo vetro Gorilla Glass Victus. Come anticipato, questo specialissimo smartphone è dotato di schermo anche sul posteriore. Infatti, c’è un pannello AMOLED da 1,1″ che è utilissimo come mirino digitale, display always-on ed è anche utile per dare uno sguardo rapido alle notifiche.

La fotografia è naturalmente uno dei punti di forza di questo eccezionale smartphone. Il sensore principale è da 50MP ed è dotato di OIS (dual native ISO Fusion) e sistema dTOF per la messa a fuoco laser. A lui, è affiancato un sensore periscopico da 48MP con zoom ottico 5X, ibrido 10X e digitale 120X. Il terzo sensore, anche lui da 48MP, garantisce scatti ultra grandangolari eccezionali (da 128 gradi). I video vengono girati con massima risoluzione 8K a 24fps (si può girare con tutti i tre sensori). Specifiche della fotocamera in dettaglio:

50MP wide angle camera

1/1.12″ sensor size, 1.4μm pixel size, 2.8μm 4-in-1 Super Pixel

f/1.95, 8P lens, 85 ̊ FOV

Supports OIS, dToF laser focus

Dual Pixel Pro, Dual Native ISO Fusion, Staggered-HDR

8K video recording, Night mode

128° FOV, f/2.2

0.8μm pixel size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

1/2.0” sensor size, PDAF, 7P lens

Supports macro shooting

8K video recording, Night mode

5x optical zoom, 10x hybrid zoom, 120x digital zoom

1/2.0” sensor size, 0.8μm pixel size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

f/4.1, Supports OIS, PDAF

8K video recording, Night mode

f/2.2, 0.8μm pixel size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

78 ̊ FOV, FF

A completare il comparto multimediale, non manca un doppio speaker, calibrato con la collaborazione degli esperti di Harman Kardon.

L’autonomia energetica dei device è garantita da batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 67W. La batteria è costruita con nano catodi di ossido di silicio di seconda generazione: questo garantisce una possibilità di stoccaggio 10 volte superiore a quella degli ioni di litio dei tradizionali catodi di grafite.

Il dispositivo gode di certificazione IP68, a protezione dal contatto accidentale con acqua e polvere, e c’è anche un’innovativa valvola a pressione ad alta permeabilità.

Xiaomi Mi 11 Ultra: prezzo e uscita in Italia

Lo smartphone sarà disponibile in vendita in Italia a breve. I prezzi in dettaglio e la data di uscita saranno resi noti nei prossimi giorni. Intanto, sappiamo che, per il mercato globale, si partirà da 1199€ per il modello con 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Il device sarà disponibile nei colori Ceramic White e Ceramic Black.

