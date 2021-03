Xiaomi Mi Mix Fold è appena stato avvistato in un teaser poster promozionale; unitamente all’immagine del device, possiamo dare un primo sguardo a quelle che saranno le specifiche chiave del dispositivo. Secondo recentissimi rumor, dovrebbe venire presentato nella giornata di oggi.

Mi Mix Fold sarà il Mi Mix 4 che aspettavamo

Xiaomi ha tenuto un mega evento di lancio in Cina ieri per annunciare i nuovi telefoni facenti parte della serie Mi 11: il Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G e alcuni altri prodotti come la Mi Band 6, caricabatterie smart, router e altre apparecchiature intelligenti. All’evento, l’azienda ha anche presentato gli entry-level Mi 11i e Mi 11 Lite LTE per i mercati globali.

Nuove informazioni rivelano che oggi il produttore cinese terrà un altro evento di lancio in Cina. Si ipotizza che possa presentare il Mi Mix Fold; questo dovrebbe essere il primo device pieghevole del brand, nonché il famigerato Mi Mix 4 di cui abbiamo sentito parlare per mesi. Uno scatto trapelato del materiale promozionale offline del Mi Mix Fold è emerso oggi su Weibo e ci ha permesso di osservarne il design e le specifiche chiave.

Come affermava il rumor, il termiale sfoggerà un design foldable. Dal testo in cinese notiamo che il prodotto è dotato di uno schermo pieghevole da 8,01 pollici che produce una risoluzione 2K e 1,1 miliardi di colori. Sotto il cofano dovrebbe essere presente la piattaforma mobile Snapdragon 888 di Qualcomm.

Il modulo fotocamera posteriore del Mi Mix Fold sembra molto simile all’alloggiamento della fotocamera del Mi 10S, annunciato di recente in Cina. Dovrebbe essere dotato di un sensore principale da 108 megapixel con lente liquida. Il dispositivo promette un output 3D in quanto dovrebbe venir fornito di quattro speaker stereo alimentati da Harman Kardon.

Nelle news correlate, il costruttore cinese dovrebbe anche annunciare oggi un chipset Surge auto-sviluppato. Al momento non ci sono informazioni disponibili sulle sue specifiche e/o caratteristiche. La società dovrebbe anche presentare alcuni altri device, come il nuovo Mi Notebook Pro, la Mi Washing Machine con una funzione di caricamento frontale, un nuovo aspirapolvere Mi Robot e altro ancora. Curiosi?

Xiaomi

Smartphone