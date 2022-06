Xiaomi 12 Ultra: rivelato FINALMENTE il design finale

Ci siamo: in queste ore sono trapelati in rete i rendering ufficiali del nuovo Xiaomi 12 Ultra, il super top di gamma dell’OEM cinese pensato per il mercato internazionale. Il flagship arriverà a breve ma adesso abbiamo modo di scoprire i suoi dettagli più fini.

Grazie ad una serie di indiscrezioni, conosciamo tutto e di più su questo prodotto; non avrà uno schermo esterno come il Mi 11 Ultra, ma ci sarà un modulo fotografico tutto nuovo. Troveremo tanti sensori e tante fotocamere. Grazie all’insider Steve Hemmerstoffer, in collaborazione con Zouton, adesso abbiamo i rendering CAD dell’ammiraglia in questione, i quali confermano i leaks trapelati in passato.

Xiaomi 12 Ultra: tutto quello che sappiamo

Analizziamo il pannello anteriore: c’è uno schermo con cornici sottili, foro per la selfiecam e dimensioni di 161,9 x 74,3 x 9,5 mm. Il telefono appare quindi più piccolo del modello dello scorso anno, ma è comunque un cosiddetto “padellone”. Forse, non troveremo lo schermo da 6,81 pollici ma uno da 6,6″ con tecnologia AMOLED.

Notando il posteriore, Xiaomi 12 Ultra presenta un modulo rettangolare che contiene a sua volta, un cerchio con all’interno le fotocamere. Notiamo il logo Leica in basso a destra. I fori sembrano essere sette, tre per i sensori e quattro per le ottiche.

Il suddetto modulo sembra contenere una camera principale da 50 megapixel con OIS al seguito, una lente ultrawide da 50 mega, una tele periscopica da 48 Mpx e una lente aggiuntiva da 16 mpx. Anteriormente troveremo una snapper selfie da 16 Mega.

Arriviamo ora al processore: la presenza del nuovissimo Snapdragon 8+ Gen 1 è quasi certa. Contestualmente a ciò, ci aspettiamo banchi RAM da 16 GB, memoria rapida da 512 GB e batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W. Lo schermo dovrebbe essere AMOLED QuadHD+ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Come da tradizione, dovrebbe avere materiali di pregio.

