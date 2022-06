Xiaomi 12 Ultra: sarà realizzato con pelle e ceramica (RUMOR)

Secondo quanto afferma un famoso tipster online, sembra che il nuovo Xiaomi 12 Ultra disporrà di materiali premium come la pelle o la ceramica.

Facciamo il punto della situazione: Xiaomi e Leica hanno detto che presto inizieranno un lungo percorso insieme. Questo vuol dire che dobbiamo aspettarci flagship del colosso cinese con ottiche co-sviluppate dalla società tedesca. A tal proposito, citiamo anche la rottura dei rapporti fra la suddetta azienda e Huawei.

Tornando a Xiaomi, sappiamo che presto arriverà il nuovo 12 Ultra, un telefono premium con ottiche Leica e processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm appena svelato. Il debutto è previsto per luglio. Prima dell’annuncio abbiamo appreso molte informazioni riguardanti l’aspetto di questo device, ma andiamo con ordine.

Xiaomi 12 Ultra: un design così non si era mai visto

Stando a quanto ribadito dal noto tipster Digital Chat Station su Weibo, sembra che il dispositivo in questione verrà venduto in due colorazioni; una sarà nera lucida con cover in pelle, l’altra invece avrà una texture bianca realizzata in ceramica.

La questione non dovrebbe stupirvi: la compagnia cinese ha già adoperato questo materiale in passato; pensiamo al Mi 11 Ultra dello scorso anno o anche ai Mi Mix degli anni precedenti.

Tuttavia, il punto cardine di questo smartphone sarà il suo comparto fotografico; grazie alla collaborazione con il brand tedesco, rischiamo di trovarci davanti al cameraphone definitivo. Esteticamente dovremmo vedere un modulo rettangolare con all’interno un cerchio contenente i sensori e il flash LED. Si dice che l’obiettivo principale sia da 200 Megapixel e che questo sarà coadiuvato da un’ottica ultrawide e da una macro.

Anteriormente invece vedremo uno scherm OLED curvo flessibile con foro per la selfiecam (qualcuno ipotizza la presenza di una camera UDC, ovvero “under screen”). Sotto la scocca invece, ci sarà il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1 appena annunciato. La velocità di ricarica dovrebbe essere di 120W e la batteria invece, si dice che sia una cella energetica da 4900 mAh. Per ulteriori dettagli in merito, vi invitiamo a restare connessi.

