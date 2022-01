Xiaomi 12 Ultra: la cover trapelata ci toglie ogni dubbio

Con il rilascio di Xiaomi 12 e 12 Pro alla fine del 2021, i clienti si sono chiesti quando la compagnia rilascerà il 12 Ultra. La recente cover posteriore e le perdite dei modelli in alluminio ci hanno dato un'idea di come sarà il prossimo dispositivo del marchio cinese. Ora, il team di Gizmochina ha ottenuto – in esclusiva – delle immagini del terminale per fornire agli utenti un'immagine più chiara di ciò che si possono aspettare.

Xiaomi 12 Ultra: il case conferma le indiscrezioni

Questa immagine Xiaomi 12 Ultra presenta il dispositivo con una cover in silicone avente inserti gommati e rivela lo stesso design dell'isola della fotocamera posteriore individuato nelle recenti fughe di notizie. La foto dà anche credito alle affermazioni relative alla configurazione a quattro lenti poiché queste sembrano essere visibili insieme ad un flash LED.

Il dispositivo sembra possedere un display curvo, il primo nella gamma Xiaomi 12, mentre al centro è presente il solito foro della fotocamera frontale. La presenza del punch-hole mette a tacere anche le voci sul fatto che il gadget disporrà una fotocamera sotto il display (o meglio, potrebbe esserci ci sarà una variante con UDC e una con punch hole).

Sappiamo che ci sono state voci sulla cancellazione ipotetica del device in questione a favore dello Xiaomi Mix 5 Pro, ma la fonte di Gizmochina non aveva informazioni al riguardo.

Le perdite precedenti hanno suggerito che il flagship sarà dotato di un display 2K da 6,6 pollici. Inoltre, si dice che il dispositivo sia dotato di una configurazione quad-camera comprendente un obiettivo Samsung GN5 da 50 MP, un obiettivo con zoom 2x da 48 MP, una lente da 48 MP con capacità di zoom 5x e, infine, un sensore da 48 MP con zoom 10x.

Sotto il cofano, sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e dovrebbe presentare uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni. Il telefono potrebbe essere dotato di una ricarica rapida da 120 W presente nel 12 Pro.

Sebbene Xiaomi non abbia ancora rivelato alcun dettaglio, il dispositivo (o l'ammiraglia Mix 5 Pro) dovrebbe debuttare a metà febbraio dopo il festival di primavera cinese.