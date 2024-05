Xiaomi 14 Ultra: prezzo crollato, ora è al MINIMO STORICO (-300€)

Lo Xiaomi 14 Ultra è protagonista di una nuova offerta su eBay ed ora acquistabile al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.499 euro. Si tratta di uno sconto di 300 euro rispetto al prezzo di listino che si traduce nel nuovo minimo storico per il top di gamma di casa Xiaomi, uno dei cameraphone più interessanti sul mercato. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14 Ultra: un best buy tra i cameraphone

Il nuovo Xiaomi 14 Ultra è dotato di una scheda tecnica davvero completa: tra le specifiche tecniche c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 80 W.

Lo smartphone è dotato di quattro fotocamere posteriori, tutti da 50 Megapixel. Il sensore principale ha apertura variabile, tra f/1.6 e f/4.0. Ci sono poi due teleobiettivi, di cui uno periscopico con zoom ottico a 5x, e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La scheda tecnica si completa con un display LTPO AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 Ultra al prezzo scontato di 1.199 euro, anziché di 1.499 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.