Xiaomi 12 Ultra: la fotocamera sarà GIGANTESCA

È passata una settimana dall'annuncio dei nuovi Xiaomi 12 e 12 Pro, che vengono venduti attualmente solo in Cina e hanno stabilito diversi record di vendita. Nella seconda metà di febbraio, dovrebbero essere affiancati dal modello Ultra. Questa potrebbe diventare la super ammiraglia dell'azienda, nonché il miglior cameraphone di sempre.

Xiaomi 12 Ultra: un design controverso, a quanto pare

Secondo le indiscrezioni avvenute il mese scorso, il design dello Xiaomi 12 Ultra sarà diverso dagli altri modelli della serie e cambierà la back cover rispetto al suo predecessore. L'esterno controverso dello Xiaomi 12 Ultra è confermato dal nuovo dummy in alluminio dello smartphone emerso in rete in queste ore.

Lo smartphone sembra avere un telaio alquanto spesso e non sarà un flagship compatto. Ciò che desta più curiosità è l'enorme modulo fotografico principale, che da solo occupa solo la metà del pannello posteriore del terminale. Il blocco è di forma rotonda e si erge praticamente sopra la scocca. La cornice, a quanto pare, sarà quella tipica dei nostri giorni: un pannelllo con bordi curvi, cornici sottili e una fotocamera frontale “tonda”.

Non abbiate fretta di apprezzare o non gradire l'aspetto dello Xiaomi 12 Ultra. L'informazione potrebbe rivelarsi falsa. Vi invitiamo infatti a prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale”.

Tra le caratteristiche principali del nuovo flagship c'è la fotocamera principale che dovrebbe offrire quattro sensori e ottiche Leica. Come il principale, ci sarà un Samsung GN5 da 50 megapixel e altri tre moduli, uno con una risoluzione di 48 megapixel e due con 50 megapixel. Presenti anche due tele con supporto per zoom 5x e 10x.

Non c'è dubbio che lo Xiaomi 12 Ultra offrirà un display AMOLED a 120 Hz con risoluzione QuadHD+, piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione, una batteria con una capacità di almeno 4500 mAh con ricarica rapida cablata e wireless. Ad ogni modo, scopriremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.