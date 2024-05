iPhone 12 ricondizionato in offerta su Amazon: bastano 290€

È un buon momento per acquistare un nuovo iPhone 12 ricondizionato e garantito. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple, con garanzia Amazon Renewed, con un prezzo scontato di 290 euro per la versione da 64 GB mentre servono 333 euro per la versione da 128 GB. Le offerte riguardano lo smartphone in “condizioni eccellenti” e i prezzi indicati si riferiscono solo ad alcune colorazioni. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato: un best buy a meno di 300 euro

Con iPhone 12 si va sul sicuro: lo smartphone ha ottime specifiche ed è in grado di garantire prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. C’è poi una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato al prezzo scontato di 290 euro per la versione da 64 GB mentre la versione da 128 GB viene proposta al prezzo di 333 euro. Tutte le versioni sono disponibili con “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili alla scocca da almeno 30 cm di distanza e con una batteria con una capacità superiore all’85% rispetto al nuovo.

Per tutti i modelli, inoltre, c’è un anno di garanzia Amazon Renewed. Per scegliere la versione da comprare e completare l’acquisto è possibile premere sul box qui di sotto. Gli sconti in corso sono validi solo per un breve periodo di tempo.