Google Pixel 8: a QUESTO PREZZO su Amazon è l'acquisto giusto (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 8 è, sempre di più, il compatto da comprare oggi: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 549 euro, con uno sconto di 250 euro rispetto al listino e con la possibilità, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, di pagare in 12 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: è il compatto da prendere su Amazon

Il Google Pixel 8 garantisce una combinazione unica tra dimensioni compatte e prestazioni elevate. Lo smartphone, infatti, presenta un display OLED da 6,2 pollici a cui si affianca il SoC Google Tensor G3, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo.

Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 4.500 mAh. Lo smartphone di Google è dotato di una doppia fotocamera posteriore e di un sensore di impronte posizionato sotto al display. Il sistema operativo è Android 14 con un supporto di lunghissima durata (fino a 7 anni) garantito da Google.

Con la nuova offerta Amazon di oggi, il Google Pixel 8 è ora acquistabile al prezzo scontato di 549 euro, con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello.