Xiaomi 12 Ultra potrebbe non arrivare mai sul mercato

Mentre la compagnia cinese leader del mercato ha già lanciato la sua serie di punta, lo Xiaomi 12 in Cina, deve ancora svelare il dispositivo più potente della gamma, lo Xiaomi 12 Ultra. Le voci suggeriscono che il telefono potrebbe debuttare nei prossimi mesi con fotocamere alimentate da Leica e specifiche di punta. Tuttavia, un nuovo rapporto appena emerso online suggerisce che il device potrebbe non vedere mai la luce del giorno. Ecco perché.

Xiaomi 12 Ultra si o no? C'è molta confusione a riguardo

I colleghi di xiaomiui hanno elaborato una teoria che suggerisce che il telefono potrebbe non venir mai presentato e quindi, non approdare mai sul mercato internazionale.

Secondo quanto riferito, la società ha presentato la serie Xiaomi 12 nel dicembre 2021 con i seguenti numeri di modello: L3 per il modello compatto e L2 per la versione 12 Pro. L1 dovrebbe essere riferito al prossimo Mix 5 Pro, un telefono premium in arrivo dotato di tecnologie super esclusive. L1A invece, dovrebbe essere il moniker del prossimo Mix 5 standard.

C'è un po' di confusione in merito alla nomenclatura dei numeri di modello; presumibilmente, il terminale che guardiamo con attenzione non sarà il 12 Ultra, ma il Mix 5 Pro, dotato di lenti Leica e specifiche da urlo.

Xiaomi 12 Ultra ❌

Xiaomi Mix 5 Pro✔️

Leica co branding pic.twitter.com/Q7a8FJwXeu — Teme (特米)😷 (@RODENT950) January 5, 2022

Ora, ci concentriamo sui numeri di modello, Xiaomi 12 – 2201123C e Xiaomi 12 Pro – 2201122C. Qui i due numeri iniziali “22” si riferiscono all'anno 2022, alludendo alle ammiraglie 2022 di Xiaomi e 01 si riferisce al mese di gennaio.

Per confermare, il prossimo Mix 5 porta il numero di modello 2203121AC, mentre il Mi Mix 5 Pro ha il numero di modello 2203121C. Anche qui il 22 indica l'anno 2022, mentre il 03 si riferisce al mese di marzo. È in linea con il presunto lancio di marzo della serie Mix.

Infine, sorge la domanda: dove si collocherebbe lo Xiaomi 12 Ultra e perché non porta la numerazione L1 come gli altri gadget della line-up 12? Le pubblicazioni suggeriscono che non è ancora concesso in licenza e, quindi, significa che potrebbe non essere mai presentato.

Inoltre, un popolare insider sembra aver affermato in modo non verbale che il 12 Ultra non arriverà mai sul mercato e che il Mix 5 Pro prenderà il suo posto. Vi invitiamo a prendere il suddetto rapporto con un pizzico di sale.