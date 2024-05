Samsung Galaxy S24 in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-300€)

Il Samsung Galaxy S24 diventa sempre più interessante ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 629 euro invece di 929 euro, beneficiando di uno sconto di 300 euro rispetto al listino, grazie a questa nuova offerta eBay. Da notare che la promozione consente anche l’acquisto in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Il modello in offerta è dotato di Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24: è il compatto da prendere oggi

Il Samsung Galayx S24 è il top di gamma compatto da prendere oggi: grazie alla promozione in corso, infatti, il rapporto qualità/prezzo sale alle stelle. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display AMOLED da 6,2 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al potente SoC Exynos 2400. Ci sono anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 al prezzo scontato di 629 euro invece di 929 euro. Si tratta di uno sconto di 300 euro che fa la differenza. Lo smartphone, a questo prezzo, diventa un best buy assoluto. Per completare l’acquisto è sufficiente premere sul box qui di sotto. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Lo smartphone in offerta ha Garanzia Italia.