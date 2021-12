Xiaomi 12: il suo prezzo potrebbe non piacervi

La serie Xiaomi 12 potrebbe avere un prezzo molto più alto rispetto a quello dei suoi predecessori: ecco quanto è emerso in queste ore online.

Xiaomi 12: ecco quanto costeranno

Il tanto atteso evento di lancio di Xiaomi per il 2022 inizierà fra pochissime ore. La società dovrebbe svelare diversi prodotti durante lo show, inclusi gli smartphone di punta per il prossimo anno. Tuttavia, a poche ore di distanza dal debutto, sono emersi presunti leak sui prezzi di questi dispositivi in ​​arrivo.

Il noto tipster Ishan Agarwal ha fatto trapelare i costi dei tre device della gamma (12, 12X e 12 Pro) per il mercato cinese. Secondo l'informatore, la variante vanilla da 8 GB + 128 GB avrà un prezzo di 4299 yuan ($ 675) mentre le versioni da 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB, vanteranno un costo rispettivamente di 4599 yuan ($ 722) e 4999 yuan ($ 784).

Si dice che Xiaomi 12 Pro abbia un prezzo di 4999 yuan ($ 784) per la variante da 8 GB + 128 GB, 5299 yuan ($ 832) per la versioine con 8 GB + 256 GB e 5699 yuan ($ 894) per il modello top da 12 GB + 256 GB.

È interessante notare che la fuga di notizie rivela il prezzo dello Xiaomi 12X, che dovrebbe essere l'ammiraglia compatta della serie. La mancanza di informazioni e le perdite hanno portato molte persone a chiedersi se questo modello apparirà all'evento di lancio del 28 dicembre. Tuttavia, se si deve credere a questi rumor, il dispositivo verrà effettivamente rilasciato fra poche ore al prezzo di 3499 yuan ($ 549) per la variante da 8 GB + 128 GB, 3799 yuan ($ 596)per la variante da 8 GB + 256 GB e 3999 yuan ($ 627) per la variante Variante 12GB + 256GB.

Exclusive: #Xiaomi12 Series China Prices [Unconfirmed]



Xiaomi 12X

8+128: ¥3499 ($550/₹41K)

8+256: ¥3799

12+256: ¥3999



Xiaomi 12

8+128: ¥4299 ($675/₹50.5K)

8+256: ¥4599

12+256: ¥4999



Xiaomi 12 Pro

8+128: ¥4999 ($785/₹58.8K)

8+256: ¥5299

12+256: ¥5699



— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 27, 2021

Questi prezzi sembrano essere molto più alti dei telefoni della serie Mi 11 e sono stati anche menzionati dall'informatore come non confermati, quindi vi consigliamo di prenderli con “un pizzico di sale”.