Xiaomi 12 Pro avrà un chipset proprietario

Poche ore fa, Xiaomi ha annunciato il suo terzo chip Surge P1. Lei Jun ha detto che il 12 Pro sarà il primo device a debuttare con questa soluzione. Inoltre, sarà il primo ad ottenere una tecnologia di ricarica “a cella singola da 120 W”. Dopo il comunicato ufficiale, l'OEM cinese ha spiegato anche l'architettura e i parametri chiave del chipset in questione.

Come funziona il chipset Surge P1 dello Xiaomi 12 Pro?

Xiaomi ha affermato che, in passato, il sistema di ricarica rapida a cella singola, per convertire la tensione di ingresso di 20 V al telefono cellulare in una tensione di 5 V che può essere caricata nella batteria, deve disporre di un circuito in serie parallelo di 5 diverse pompe di carica.

Inoltre, un gran numero di pompe di carica e un'architettura complessiva collegata in serie genereranno molto calore. Nell'uso quotidiano infatti, è impossibile ottenere il funzionamento a piena potenza per lungo tempo. E poi, è difficile ottenere una ricarica rapida ad alta potenza da 120 W.

Per risolvere questo problema e godere così di una ricarica rapida di 120 W, Xiaomi ha sviluppato due chip di ricarica intelligenti e li ha inseriti nel Surge P1. Questi due riprendono la complessa struttura della tradizionale pompa a 5 cariche. Convertono l'alimentazione ad alta tensione in ingresso al telefono cellulare in una grande corrente che può essere caricata direttamente sulla batteria in modo più efficiente.

La compagnia cinese ha affermato che come primo chip di ricarica risonante del settore, Surge P1 ha un'architettura ad altissima efficienza 4: 1 con frequenza di commutazione adattiva. L'efficienza della topologia risonante raggiunge il 97,5% e l'efficienza della topologia non risonante è del 96,8%, mentre la dispersione termica è diminuita del 30%.

Lo stesso Surge P1 si impegna molto nel lavoro di conversione. Le pompe di carica tradizionali necessitano solo di due modalità di lavoro (trasformazione, pass-through). Ma Surge P1 deve supportare le modalità di conversione 1:1, 2:1 e 4:1. Tutte le modalità devono supportare la conduzione bidirezionale.

Secondo Xiaomi, Surge P1 è anche il chip di ricarica 4: 1 con la più alta efficienza di ricarica mai vista prima. Può raggiungere una densità di potenza ultra elevata di 0,83 W/mm².

Il chip Surge P1 necessita di tre diversi condensatori FLY con diversa resistenza di tensione. Ciascuno di essi vanta un circuito di protezione da cortocircuito e aperto indipendente. Inoltre, ogni modalità operativa deve controllare rigorosamente la tensione di precarica. Il numero di valvole di potenza è vicino a due delle tradizionali pompe di carica. A causa dell'aumento della progettazione complessa, ogni unità del Surge P1 deve superare più di 2500 test prima di lasciare la fabbrica. Questo è molto più alto della tradizionale pompa di carica.

Lo Xiaomi Mi 12 Pro, che verrà svelato il 28 dicembre, sarà il primo smartphone dotato di Surge P1. Supporterà la ricarica cablata da 120 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa wireless da 10 W. L'azienda ha affermato che la tecnologia da 120 W ha due modalità: modalità a bassa temperatura, “la temperatura è di soli 37 gradi Celsius e la temperatura corporea è confortevole” e quella veloce.