Xiaomi 12X: il flagship killer che mancava

L'OEM cinese lancerà gli smartphone Xiaomi 12, 12 Pro e 12X il 28 dicembre in Cina. La società ha condiviso i dettagli sui telefoni 12 e 12 Pro prima del lancio, ma deve ancora condividere i dettagli chiave sulla variante 12X. Fortunatamente, il tipster Really Assen ha rivelato tutte le principali specifiche del suddetto dispositivo insieme ai suoi prezzi. Prima di andare avanti con la lettura sappiate che si tratta di mere speculazioni al momento.

Xiaomi 12X: le specifiche (RUMOR)

Secondo l'informatore, il 12X potrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici con bordi curvi e un design a perforazione. Supporterà una risoluzione Full HD+, colori a 12 bit e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Potrebbe essere dotato di una snapper selfie Samsung S5K3T2 da 20 megapixel. Il guscio posteriore del dispositivo potrebbe essere dotato di un Sony IMX766 da 50 megapixel con supporto OIS, un obiettivo ultrawide OmniVision OV13B da 13 megapixel e una telemacro da 5 megapixel.

Si dice che il chipset Snapdragon 870 sia la forza trainante dello Xiaomi 12X. Potrà essere fornito con 8 GB / 12 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il dispositivo ospiterà anche una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Il 12X potrebbe essere dotato di altre funzionalità come la protezione Gorilla Glass Victus, telaio in lega di alluminio serie 6, motore lineare dell'asse X, NFC, blaster IR e altoparlanti stereo. Per motivi di sicurezza, potrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Funzionerà sulla MIUI 13 basato su Android 11.

Sarà disponibile in modelli da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM + 256 GB di storage e 12 GB di RAM + 256 GB. Potrebbero costare rispettivamente 2.999 Yuan (~$471), 3.299 Yuan (~$518) e 3.599 Yuan (~$565).

Con ogni probabilità, Xiaomi 12X potrebbe essere una versione “lite” dell'ammiraglia di fine anno, la quale presenterà però, il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.