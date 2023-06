WWDC 2023: tutte le novità hardware che Apple ha annunciato

Nella giornata di ieri, Apple ha annunciato moltissimi nuovi prodotti hardware e software durante la WWDC 2023. Nel corso dell’evento (durato circa due ore), sono stati presentati diversi gadget, nuove iterazioni dei sistemi operativi e abbiamo anche visto – dopo tanto tempo – un prodotto rivoluzionario che siamo sicuri che cambierà la storia della tecnologia da qui ai prossimi anni.

Apple: le novità hardware della WWDC 2023

In primo luogo parliamo di computer: abbiamo visto il nuovissimo MacBook Air da 15 pollici con processore Apple Silicon M2; il device è già pre ordinabile da Amazon al prezzo di 1879,00€, spese di spedizione incluse. È identico in tutto e per tutto al modello da 13 pollici ma è più grande.

Al secondo posto citiamo il processore Apple Silicon M2 Ultra, un chipset veramente eccezionale che, a bordo dei nuovi Mac Studio e Mac Pro, è in grado di scatenare una potenza incredibile.

A tal proposito parliamo di Mac Studio, un device con un’estetica già vista ma con i SoC M2 Max (la stessa piattaforma che abbiamo nei MacBook Pro da 14 e 16″) e l’ultima iterazione di punta. I prezzi partono da 2349,00€ ma non si trova su Amazon, così come il secondo PC di punta che vediamo di seguito; tra l’altro ha un costo di listino di 6999 dollari.

Il Mac Pro è stata una sorpresa; nessuno se lo aspettava. È rimasto esteticamente identico al modello del 2019 ma presenta un’architettura innovativa con la possibilità di espansione delle schede PCIe.

Rimaniamo in tema hardware e concludiamo con l’innovativo visore per la realtà mista; costerà 3499 dollari, arriverà il prossimo anno negli USA. In Europa non sappiamo invece quando verrà commercializzato; è un gadget incredibile e ne abbiamo parlato qui. Si chiama Apple Vision Pro ed è pronto per cambiare il mondo così per come lo conosciamo.

Qual è stato il device che vi ha emozionato di più? Fatecelo sapere.

