MacBook Air 15 (2023) è fra noi: sarà lui il Best Buy di questo 2023?

Il MacBook Air 15 pollici (2023) è finalmente realtà. Dopo aver conosciuto la versione da 13 pollici nel 2022, Apple ha appena svelato l’iterazione di nuova generazione con schermo da 15,3 pollici con bordi sottili e contenuti, luminosità di 500 nit e non solo. Vediamo quali sono le caratteristiche principali di questo portatile di nuova generazione.

MacBook Air 15 pollici (2023): le caratteristiche

MacBook Air 15 pollici dispone di una webcam FullHD nascosta nel notch e ci sono anche tre microfoni perfetti per le videocall. È il laptop di questa categoria più sottile al mondo (solo 11,2 mm). Viene venduto in quattro colorazioni (le solite, per intenderci): Midnight, Galaxy, Silver e Space Gray. Senza girarci intorno, è identico – in tutto e per tutto – alla versione da 13 pollici… ma più grande.

Vanta le medesime feature, le stesse finiture, ha una batteria che dura 18 ore con una singola carica. È super silenzioso e si può configurare con memoria unificata fino a 24 GB e storage fino a 2 TB.

Il processore invece è sempre il solito: Apple Silicon M2. Quanto costa il MacBook Air da 15 pollici? 1299 dollari. Quando sarà disponibile? Dalla prossima settimana.

Sicuramente sarà il PC più venduto della line-up nonché il più ricercato dagli studenti universitari ma anche dai giovani professionisti che voglio una macchina generosa, con uno schermo grande e risoluto ma con una batteria in grado di durare anche due giorni con una singola carica e un utilizzo intenso. Noi ipotizziamo che questa macchina sarà apprezzatissima sin dal suo debutto; non fatevi sfuggire questo meraviglioso prodotto.

Se invece preferite la versione più piccolina (perché magari è più trasportabile e desiderate averla sempre con voi) del 2020, sappiate che è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 919,00€. Questa versione vanta il chip Apple Silicon M1 e costa veramente poco. È stato uno dei Mac più venduti degli ultimi anni, amato sia dai professionisti che dagli utenti che desideravano una macchina leggera e performante. La consegna è celere e immediata e avrete diritto a due anni di garanzia con Amazon Prime.

