Mac Pro (2023): il PC DEFINITIVO per i professionisti è arrivato

Dopo tantissimo tempo e dopo innumerevoli indiscrezioni, Apple ha finalmente tolto i veli al potentissimo Mac Pro di nuova generazione. Ora la transizione della line-up di Mac alla piattaforma Apple Silicon è completa. Nello specifico, il computer di cui vi parliamo oggi è pensato per l’industria cinematografica, per il settore musicale “pro”, per i VFX Artist che lavorano nel cinema, ma non solo. È un device costosissimo, oltre che potentissimo. Non c’è solo un chip incredibile sotto la scocca (M2 Ultra), ma vanta tantissime altre features che vediamo di seguito.

Mac Pro (2023): la caratteristiche complete

Il nuovissimo Mac Pro è un prodotto rivoluzionario che unisce le performance strepitose dell’M2 Ultra con la versatilità dell’espansione PCIe, una chicca per i professionisti che devono lavorare a livelli altissimi.

Andiamo con ordine; i vecchi Mac Pro con Intel avevano una CPU da 8 core, qui si parte da una con 24 core, coadiuvata da una GPU da 76 core, la Neural Engine da 32 core e la memoria unificata che arriva a 192 GB. Non mancano 800 Gbps di banda di memoria unificata.

Grande attenzione anche alle performance con le sette schede Afterburner integrate. Questo Mac Pro può riprodurre in contemporanea ben 22 stream video in 8K ProRes: no, non è fantascienza.

Le case di produzione ameranno questa macchina perché è in grado di acquisire ben 24 flussi video in 4K e di codificarli in ProRES in tempo reale; ottime le prestazioni anche nei lavori in 3D.

Con l’espansione PCIe poi, si potrà espandere la memoria interna e personalizzare il Mac Pro con le schede essenziali. Sul fronte della connettività vanta otto porte Thunderbolt 4 USB Type-C, ma ci sono anche altre porte USB Type-A (tre, per la precisione), due HDMI che supportano monitor 8K con frame rate a 240 Hz, due Ethernet da 10 GB e c’è il solito jack per le cuffie ad alta impedenza. I prezzi partono da 6999 dollari. Si può preordinare oggi e arriverà la prossima settimana nei mercati selezionati.

Intanto, se volete comprare un fisso di Apple non troppo costoso e pensato per la vita di tutti i giorni e per i lavori “leggeri”, sappiate che ‘è il Mac mini (2023) con Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata, 512 GB di storage interno, a soli 859,99€, spese di spedizione incluse.

