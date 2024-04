NordPass è il modo migliore per gestire le tue Password

Sei pieno di password e spesso te le dimentichi? Fai attenzione a segnarle su foglio di carta o, peggio ancora, tra le note del tuo dispositivo mobile. Non c’è niente di più pericoloso. Stiamo parlando di credenziali che danno accesso a informazioni personali, dati sensibili, dettagli di pagamento e conti bancari. Con queste cose non si scherza. Ecco perché sempre più utenti si stanno affidando a NordPass. Questo servizio è in promozione speciale. Dai un’occhiata all’offerta di oggi.

Acquistalo ora con il 43% di sconto. Proprio in questo momento lo attivi a soli 1,69 euro al mese, invece di 2,99 euro al mese. Il prezzo è bloccato per i primi 2 anni di abbonamento. Inoltre, grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni puoi provare il servizio senza preoccupazioni e non a scatola chiusa. Insomma, una garanzia importante che ti fa già capire che siamo davanti a un prodotto di altissima qualità.

Grazie alla sua app multi-device, NordPass entra in funzione su tutti i tuoi dispositivi generando password complesse e gestendo alla perfezione quelle esistenti. Tu non dovrai più sforzare la tua memoria. Che siano pagine di accesso web o applicazioni sarà questa applicazione a proporti le credenziali corrette e a compilare automaticamente l’accesso. Tutto questo in totale sicurezza e privacy, senza rischi.

NordPass è perfetto per le tue password

NordPass sa mantenere un segreto. Dai un’occhiata all’offerta di oggi. Grazie al suo sistema di gestione password puoi dormire sonni tranquilli. Inoltre, in questo database speciale puoi anche aggiungere altri dati sensibili che devi gestire per gli accessi, la compilazione di documenti o la conferma di acquisti online. Infatti, puoi inserire tranquillamente numeri di carte di credito, codici fiscali, licenze software, informazioni personali legate alla tua identità e così via.

Grazie a questo sistema puoi dimenticarti della reimpostazione delle password dimenticate. Inoltre, navighi ed effettui acquisti molto più velocemente grazie al sistema di compilazione intelligente automatica. Infine, grazie alla praticissima app usi questo servizio su qualsiasi dispositivo aggiornandosi in tempo reale. Questo è NordPass.