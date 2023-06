Mac Studio si aggiorna: arrivano i nuovi processori M2 Max e M2 Ultra

Apple ha appena annunciato il nuovissimo desktop premium pensato per i professionisti; si chiama Mac Studio ed è identico – in tutto e per tutto (più o meno) – alla versione precedente, ma vanta due processori potentissimi. Il primo è l’Apple Silicon M2 Max, lo stesso SoC che abbiamo conosciuto già nel MacBook Pro (2023) uscito pochissimi mesi fa, suddiviso nelle versioni da 14 e 16 pollici. La vera novità per risiede nel chip M2 Ultra, il SoC più potente mai prodotto dall’azienda di Cupertino.

Mac Studio (2023): le caratteristiche

Questa soluzione (M2 Ultra) presenta una CPU a 24 core, una GPU a 76 core, un Neural Engine da 32 core e supporta la memoria unificata fino a 192 GB (ovviamente configurabile in fase di configurazione iniziale). Il Mac Studio si può preordinare da oggi ma arriverà la prossima settimana in molti mercati. Maggiori dettagli ve li sveleremo a breve.

Il suddetto computer è pensato appositamente per i professionisti dell’immagine che lavorano in solitaria o in team; è ideale per i Filmmaker, per i giovani professionisti, è compatto e contenuto. È drasticamente più veloce della generazione precedente e ben quattro volte più veloce di un Mac con processore Intel. Ideale anche per tutti quei grafici che fanno rendering e creano animazioni 3D ed è fantastico per chi fa programmazione.

C’è tanta tecnologia anche sul frame posteriore con una nuova porta HDMI con larghezza di banda che consente di visualizzare frame con risoluzione 8K al frame rate massimo di 240 hz. Il PC desktop supporta adesso sei schermi Pro Display XDR, dispone del modulo Wi-Fi 6E e vanta il sistema Bluetooth 5.3. Troviamo quattro porte Thunderbolt4, la porta Ethernet 10GB e ci sono anche due USB Type-A. Non mancano gli speaker ma noi consigliamo sempre l’ausilio di casse monitor di tutt’altra fattura. Anteriormente troviamo la solita porta per le schede SD e due USB Type-C. I prezzi partono da 1999 dollari per la versione con M2 Max. Sui prezzi italiani vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

