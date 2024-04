WhatsApp: è in arrivo una gradita novità per i videomessaggi

Nelle ultime settimane, WhatsApp ha introdotto diverse nuove funzioni per arricchire l’esperienza d’uso del servizio. Altre dovrebbero arrivare nell’imminente futuro, come un migliorato sistema di condivisione file nelle vicinanze.

Fra le novità di recente implementazione abbiamo poi i videomessaggi in chat che, a breve, potranno essere condivisi con molta più facilità anche in altre conversazioni.

Come condividere un videomessaggio su WhatsApp

Gli utenti sono già in grado di inviare brevi clip video, della durata massima di 60 secondi, premendo a lungo sul pulsante della fotocamera accanto ai campi di testo nella chat. I videomessaggi sono generalmente privati: ne è dunque impedita la memorizzazione sul dispositivo e la condivisione (sebbene, lo ricordiamo, sia attualmente possibile registrare lo schermo per salvarli).

Sembra tuttavia che WhatsApp stia lavorando con l’obiettivo di semplificare proprio la condivisione dei videomessaggi agli autori degli stessi: ciò significa che l’utente non dovrà registrarne di nuovi qualora i destinatari fossero presenti in più di una conversazione. La novità è emersa grazie a WABetaInfo, che ha analizzato nel dettaglio WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.9.30, ora disponibile sul Google Play Store:

Dall’immagine allegata, è evidente come alcuni beta tester stiano già sperimentando la nuova funzionalità che facilita la condivisione dei videomessaggi: il simbolo della doppia freccetta a sinistra della sezione circolare lo conferma. Per cui, nel caso in cui l’autore di uno specifico videomessaggio volesse mostrarlo anche in terze chat, dovrebbe solamente condividerlo e non registrare una seconda o una terza volta il medesimo contenuto tramite pressione prolungata sul pulsante della fotocamera.

Pur non essendo precisato, appare chiaro che l’eventuale condivisione del videomessaggio sia una possibilità riservata all’autore dello stesso: se altri membri della chat volessero inoltrarlo altrove non sarebbero in grado di farlo. Una soluzione efficiente, con cui WhatsApp continua a tener conto della privacy ma semplifica la gestione dei videomessaggi quando possibile.