Apple Silicon M2 Ultra: com'è fatto il nuovo processore di Cupertino?

Apple ha appena presentato il nuovo processore Apple Silicon M2 Ultra; il suddetto chipset porta le performance dei computer premium della mela su un nuovo livello. È l’ultima chipset annunciato dal colosso di Cupertino ed è incredibile: vanta 134 miliardi di transistor, supporta 192 GB di memoria unificata e dispone di una banda di memoria di 800 Gbps. Lo ritroviamo sia nel Mac Studio che nel Mac Pro.

Nello specifico, vediamo che ha una CPU molto più potente di quella vista sul modello precedente e ha una GPU ancora più generosa; concludiamo con la Neural Engine strepitosa, drasticamente più veloce di quella vista nel Mac Studio del 2022.

Apple Silicon M2 Ultra: le caratteristiche del nuovo processore

Riportiamo di seguito le parole di Johny Srouji, il Senior VP of Hardware Technologies di Apple:

“M2 Ultra offre prestazioni e capacità straordinarie pensate per i flussi di lavoro professionali più complessi, mantenendo anche il livello di efficienza energetica all’avanguardia nel settore dei chip Apple. Grazie all’enorme incremento prestazionale nella CPU, GPU e Neural Engine, in combinazione con un’impressionante banda di memoria in un unico SoC, M2 Ultra è il chip più potente mai creato per un personal computer.”

Il chip M2 Ultra è creato utilizzando due SoC Apple M2 Max mediante la tecnologia UltraFusion sviluppata dalla compagnia di Cupertino. Offre 2,5 TBps di banda a bassa latenza fra le due soluzioni ma il tutto viene visto come un’unica grande piattaforma.

Nello specifico, vediamo che la CPU presenta 24 core ed è composta da 16 core ad alte prestazioni e da altri 8 core ad alta efficienza. È un chip pensato per l’industria cinematografica, per i professionisti del settore. È ottimo per chi lavora nel cinema, nella post-produzione foto/video/audio; pensate che il render di effetti 3D con Octane è tre volte più veloce di quello che si avrebbe con un Mac Studio con M1 Ultra.

Riesce a gestire oltre 31.600 miliardi di operazioni al secondo e ha delle funzioni pensate apposta per la codifica e la decodifica dei video H264, ProRes e non solo. Supporta sei monitor Pro Display XDR.

