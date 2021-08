Grazie all'iniziativa Summer Days, WINDTRE ha deciso di scontare alcuni smartphone per chi necessita di acquistare un nuovo device.

WINDTRE Summer Days: i dettagli

L'iniziativa promozionale, valida fino al 19 Settembre, è disponibile nei negozi dell'operatore con la Top Quality Network ed offre sconti fino a 150 euro sull'acquisto di alcuni device in unica soluzione.

Tale scontistica è valida solo per i clienti ex Wind e WINDTRE, sono per ora esclusi i clienti H3G che non hanno cambiato la loro tariffa. tra i dispositivi scontati troviamo:

TCL 20 SE , smartphone mid-level della casa cinese acquistabile a 119,90 euro , 40 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

, smartphone mid-level della casa cinese acquistabile a , 40 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Xiaomi Redmi 9 , device con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna che è disponibile a soli 129,90€ , sempre scontato di 40€.

, device con di e di che è disponibile a soli , sempre scontato di 40€. Motorola Moto G10 , dispositivo acquistabile a a 149,90 euro , sempre con 40 euro di sconto.

, dispositivo acquistabile a a , sempre con OPPO A53s , device OPPO di fascia media molto interessante, disponibile a 149,90€ , ribassato di ben 50€ rispetto al valore commerciale.

, device OPPO di fascia media molto interessante, disponibile a , ribassato di ben 50€ rispetto al valore commerciale. Samsung Galaxy A21s , telefono con 64GB di ROM venduto a 159,90 euro . Lo sconto applicato è sempre di 50 euro.

, telefono con di venduto a . Lo sconto applicato è sempre di 50 euro. OPPO A54 5G, smartphone appena entrato nel listino WINDTRE e disponibile scontato a soli 219,90€.

Validità ed altro

Tutti i device che abbiamo visto sinora ed altri, visualizzabili qui, sono disponibili a prezzo scontato fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

