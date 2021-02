Wind Tre, Iliad, TIM, PosteMobile e altri ancora: sebbene non sia chiara la vastità del problema per ciascun operatore, è chiaro come dalle 17 in poi di oggi 3 febbraio 2021 i problemi alla rete mobile italiana si siano fatti particolarmente importanti. Il problema sembra coinvolgere Vodafone in misura minore, ma si segnalano disfunzioni anche su Ho.

WindTre down? Anche Iliad, TIM e PosteMobile in difficoltà

Le segnalazioni di down si stanno diffondendo su Twitter, ove gli utenti lamentano il fatto di non poter fare né ricevere chiamate. A quanto pare i rallentamenti interessano pesantemente anche la rete dati. I malfunzionamenti sarebbero iniziati alle ore 16 circa, ma dalle 17 in poi le segnalazioni si sono letteralmente moltiplicate evidenziano un problema apparentemente molto diffuso in tutto il Paese.

I problemi sono tuttavia diffusi sul territorio ed è complesso comprenderne la reale vastità: è sicuramente una condizione rara il fatto che i problemi interessino la gran parte della rete e non soltanto singoli operatori.

I dati Downdetector nel frattempo confermano le sensazioni relativi alla diffusione del problema, evidenziando una accelerazione delle segnalazioni proprio a partire dalle ore 17 circa.

