Whatsapp: arriva la cronologia per le chat di gruppo

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più usata e amata nel mondo, che permette di creare chat individuali ma anche chat di gruppo. E proprio per i gruppi sono in arrivo delle interessanti novità, WhatsApp, sta lavorando per aggiungere una nuova funzione per rendere più facile e piacevole la partecipazione alle chat di gruppo. Si tratta della cronologia dei messaggi nelle chat di gruppo, che permetterebbe ai nuovi membri di un gruppo di vedere i messaggi precedenti.

WhatsApp: cosa sono le chat di gruppo

La possibilità di creare dei gruppi, per qualsiasi esigenza e scopo, è la funzione più apprezzata su WhatsApp dagli utenti, perché consente di comunicare con più persone in modo comodo e sicuro. Ma facciamo un passo indietro e chiariamo prima di tutto cosa si intende per gruppi di WhatsApp. I gruppi sono delle chat collettive che permettono a più persone di comunicare e condividere contenuti tra loro. È possibile creare o partecipare a più gruppi e ogni gruppo può avere fino a 100 persone. Il gruppo può essere creato da una o più persone nello specifico l’amministratore o gli amministratori, che sono le uniche persone che possono aggiungere o rimuovere i contatti per il gruppo. Gli amministratori possono anche invitare altre persone a entrare nel gruppo tramite un link. Attenzione, i gruppi di WhatsApp non vanno confusi con le community di WhatsApp.

WhatsApp: come creare una chat di gruppo

Le chat di gruppo vanno creare selezionando gli utenti desiderati, a differenza della chat individuale dove è sufficiente contattare una sola persona. Per creare una chat di gruppo su WhatsApp, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire l’app WhatsApp sul proprio dispositivo;

Selezionare l’icona della chat in basso;

Toccare il pulsante Nuova chat in alto a destra sull’icona del foglio e della pena;

Scegliere “Nuovo gruppo” dal menu;

Selezionare i contatti che si vogliono aggiungere al gruppo;

Procedere su “Avanti” in alto a destra;

Aggiungere un’immagine profilo;

Inserire il nome del gruppo;

Scegliere le opzioni da attivare, come i messaggi effimeri e le autorizzazioni;

Terminare con “Crea” In alto a destra.

Ora si può iniziare a chattare con i membri del gruppo, inviando messaggi, foto, video, audio, documenti e altro. Inoltre, è anche possibile modificare le impostazioni del gruppo, come il nome, l’immagine, le notifiche, i permessi e i dati. Per fare ciò, bisogna aprire la chat di gruppo e toccare il nome del gruppo in alto. Infine, l’amministratore può aggiungere altre persone anche dopo la creazione del gruppo.

Chat di gruppo: la cronologia per i nuovi membri

Attualmente, quando si entra in un gruppo di WhatsApp, si visualizza solo il messaggio di benvenuto e i messaggi successivi all’ingresso ma non quelli precedenti. Spesso questo porta a perdere, per i nuovi membri, il contesto delle conversazioni in corso e può capitare di sentirsi esclusi o confusi. Con la nuova funzione, invece, si potrebbe avere accesso alla cronologia dei messaggi delle ultime 24 ore, così da poter capire nell’immediato di cosa si sta parlando per intervenire in modo più appropriato. La cronologia per le chat di gruppo potrebbe anche aiutare un nuovo membro a capire meglio il contesto in cui si trova, soprattutto se non conosce bene gli altri partecipanti. In alcuni casi potrebbe essere più facile capire anche più velocemente lo scopo del gruppo.

Per ora la funzione è in versione sperimentale e non ancora ufficiale per tutti gli utenti, in ogni caso sembrerebbe che la funzione sarebbe opzionale e dipenderebbe dalla scelta degli amministratori del gruppo, che potrebbero attivarla o disattivarla dalle impostazioni del gruppo. Inoltre, la funzione rispetterebbe i principi di privacy e sicurezza di WhatsApp, garantendo la crittografia end-to-end di tutti i messaggi condivisi con i nuovi membri.

Cronologia nelle chat di gruppo i vantaggi

La funzione potrebbe essere utile per molti utenti che vogliono entrare in nuovi gruppi o invitare nuove persone nei propri gruppi, senza dover spiegare ogni volta le regole o gli argomenti del gruppo. Inoltre, la funzione potrebbe favorire la coesione e l’interazione tra i membri del gruppo, rendendo le chat più inclusive e interessanti. Anche se si parla di una cronologia molto limitata, infatti WhatsApp mostrerà solo la cronologia dei messaggi delle ultime 24 ore ai nuovi partecipanti. Tuttavia, la funzione di attivare o disattivare l’opzione è essenziale per dare la possibilità di scelta, perché non sempre serve mostrare la conversazione prima di far entrare un nuovo membro in un certo gruppo.

WhatsApp: tutte le novità

Ma la cronologia nei gruppi WhatsApp non è l’unica novità, le recenti versioni beta di WhatsApp hanno dimostrato che Meta, il proprietario di WhatsApp, vuole aggiungere altre importanti novità come le metodologie per inviare foto e video visualizzabili una sola volta, programmare chiamate e sentirsi più sicuri della crittografia end-to-end.

WhatsApp Beta: cos’è

WhatsApp Beta è una versione sperimentale dell’app di messaggistica WhatsApp, richiede una registrazione e un invito per poterla scaricare e installare. L’applicazione beta permette agli utenti di provare in anteprima le nuove funzioni e le migliorie prima che vengano rilasciate nella versione stabile. Inoltre, gli utenti possono inviare il loro feedback e segnalare eventuali bug o problemi a WhatsApp, contribuendo così a migliorare l’app. Tuttavia, gli utenti devono anche essere consapevoli che la versione Beta può essere instabile, incompleta o incompatibile con alcune funzioni o dispositivi.